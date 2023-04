Coldplay faturaram 60 milhões de euros com 11 concertos no Brasil

Os 11 concertos que os Coldplay deram no Brasil, ao longo do mês de março, renderam à banda perto de 60 milhões de euros.

Os números foram avançados pela “Billboard”, com mais de metade desse valor a dizer respeito aos seis concertos dos Coldplay em São Paulo. No total, o grupo vendeu mais de 736 mil bilhetes para os seus espetáculos.

Em média, os Coldplay lucraram 5,38 milhões de euros em receitas e venderam cerca de 67 mil bilhetes por concerto, números próximos daqueles que se verificaram com a sua digressão norte-americana (5,2 milhões de euros e 53 mil bilhetes) e europeia (5,84 milhões de euros e 66 mil bilhetes).

A digressão “Music of the Spheres”, que em maio passará por Portugal, já rendeu mais de 372 milhões de euros ao grupo, vendendo 4,5 milhões de bilhetes. Esta digressão poderá em breve entrar para o top 10 das mais lucrativas de sempre, onde os Coldplay já se encontravam: a digressão “A Head Full of Dreams” ocupa o 7º lugar dessa tabela, com 477 milhões de euros em receitas e 5,4 milhões de bilhetes vendidos.

No ranking mensal da “Billboard”, os Coldplay ocupam a primeira posição, seguidos por Ed Sheeran e Harry Styles. É o quinto mês consecutivo em que o pódio é ocupado por artistas britânicos.