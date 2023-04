Acusações contra Alec Baldwin foram retiradas

O Ministério Público do estado norte-americano do Novo México retirou as acusações feitas contra Alec Baldwin, após a morte de Halyna Hutchins, diretora de fotografia do filme “Rust”.

Halyna foi morta por uma bala disparada pelo ator, de uma das armas de fogo utilizadas como adereço no filme. Acusado de homicídio involuntário, Baldwin defendeu-se dizendo que lhe havia sido dito que a arma era segura.

Em comunicado, os advogados do ator congratularam-se com esta decisão. “Pedimos para que haja uma investigação séria dos factos e circunstâncias que levaram a este acidente trágico”, pode ler-se.

A armeira Hannah Gutierrez-Reed, responsável pela pistola, e o realizador assistente Dave Halls, que a entregou a Baldwin, ainda terão de responder pelos crimes de homicídio involuntário e uso negligente de arma mortífera, respetivamente.

As filmagens de “Rust”, entretanto interrompidas, irão ser retomadas esta semana. Alec Baldwin continuará a fazer parte do elenco, e o realizador Joel Sousa, que também foi atingido no acidente, está igualmente de regresso.