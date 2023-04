Alec Baldwin: um ano e meio após tragédia no ‘set‘, o filme “Rust” retoma a rodagem

Vão ser retomadas as filmagens de “Rust”, filme cuja produção foi interrompida em outubro de 2021 após a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins, vítima de disparo de arma de fogo por parte do ator Alec Baldwin.

A informação foi confirmada por um porta-voz da produção, em declarações à CNN. “Rust” irá ser terminado no Yellowstone Film Ranch, no estado norte-americano do Montana, e continuará a contar com o ator Alec Baldwin. Recorde-se que Baldwin terá que responder em tribunal pelo crime de homicídio involuntário, após atingir Halyna com uma bala disparada de uma das armas que faziam parte dos adereços do filme. O ator defendeu-se, dizendo que lhe foi dito que a arma em questão era segura. Arrisca uma pena de 18 meses de prisão, pena de cumprimento improvável já que a sua ação foi determinada como acidental na sequência da investigação decorrente.

O realizador Joel Sousa, que também foi atingido no acidente, está igualmente de regresso. Matthew Hutchins, viúvo de Halyna, será o novo produtor executivo.