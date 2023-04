José Cid: “Gil Vicente não perde para Shakespeare, só que nasceu em Portugal”

Rita Carmo

Em 2017, palavras do dramaturgo e poeta Gil Vicente entraram num álbum que chegou ao primeiro lugar do top norte-americano. Em “4:44”, Jay-Z samplou ‘Todo o Mundo e Ninguém’, do Quarteto 1111: no podcast Posto Emissor José Cid e Tozé Brito contam como nasceu a canção, retrato “da luta eterna entre o bem e o mal”, agora revisitada no álbum “Tozé Cid”

Há uma hora