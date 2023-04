Confirmado: Frank Ocean não vai atuar no segundo fim de semana do festival de Coachella

Frank Ocean cancelou a sua atuação no segundo fim de semana do festival de Coachella. O músico será substituído, enquanto cabeça de cartaz, pelos Blink-182.

Num comunicado divulgado pela “Billboard”, os representantes de Ocean justificam a sua decisão com a lesão sofrida num tornozelo, pelo músico. O autor de “Blonde” ainda conseguiu atuar no primeiro fim de semana do festival, mas viu-se obrigado a alterar todo o espetáculo.

“Foi caótico. Há beleza no caos. Não foi o que vos quis mostrar, mas gostei de ali estar, e irei ver-vos em breve”, afirmou o próprio.

Ocean tinha tido a ideia de montar um ringue de gelo, em palco, mas a lesão forçou-o a alterar os seus planos. A “Rolling Stone” citou Aaron Vos, jogador de hóquei no gelo da Loyola Marymount University, que publicou no Instagram uma story - entretanto apagada - de vários atletas nos bastidores do festival.

Essas alterações levaram-no, também, a cancelar à última hora a transmissão online do espetáculo. “Parecia que não queria estar ali, mas era obrigado a estar. Tudo se desmoronou nos últimos minutos”, comentou um produtor de concertos norte-americano, próximo da organização.

O festival norte-americano foi forçado a desmontar o palco aprovado e a derreter todo o gelo que dele fazia parte, o que inclusive levou a um atraso de uma hora no início do espetáculo.