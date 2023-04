Frank Ocean ter-se-á lesionado num tornozelo antes da atuação em Coachella: novos dados sobre um concerto conturbado

Twitter Frank Ocean Updates

O regresso de Frank Ocean aos palcos foi atribulado: de acordo com a “Pitchfork” foi uma lesão no tornozelo que obrigou Ocean a repensar todo o espetáculo que tinha previsto para Coachella. Tal como a BLITZ já havia avançado, o festival norte-americano foi forçado a desmontar o palco aprovado há meses e, em cima da hora, derreter toda a pista de gelo que dele fazia parte, o que levou a um atraso de uma hora no início do espetáculo

Há 33 minutos