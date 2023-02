Retirada uma acusação contra Alec Baldwin: pena do ator poderá ser muito mais leve

Alec Baldwin ainda terá de responder em tribunal pelo crime de homicídio involuntário pelo acidente ocorrido durante as gravações de “Rust”, mas a eventual pena de prisão - caso seja condenado - será agora mais branda, noticia o canal de televisão norte-americano NBC.

A acusação retirou uma queixa por uso de arma de fogo, o que significa que Baldwin poderá, no máximo, vir a ser condenado a uma pena de prisão de 18 meses, em vez de cinco anos. Hannah Gutierrez-Reed, que trabalhou como armeira em “Rust”, também viu essa queixa ser-lhe retirada.

O advogado do ator não quis prestar declarações, mas Jason Bowles, advogado de Gutierrez-Reed, congratulou-se com a decisão tomada pelo Ministério Público. “Foi a decisão correta”, disse.

Alec Baldwin nega quaisquer responsabilidades no acidente que vitimou Halyna Hutchins, diretora de fotografia que morreu durante as filmagens de “Rust” após ter sido atingida por uma bala disparada pelo ator. Baldwin alega ter-lhe sido dito que a arma era segura e diz nunca ter premido o gatilho, ainda que uma investigação do FBI tenha dado como provado que o fez.