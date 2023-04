Roger Waters vai levar aos cinemas um concerto da digressão “This Is Not A Drill”, que começou em Portugal

Um dos concertos da digressão “This Is Not a Drill”, de Roger Waters, será transmitido maioritariamente em direto em mais de 1500 cinemas, espalhados por cerca de 50 países.

O espetáculo na O2 Arena, em Praga (Chéquia), a 25 de maio, foi o escolhido. A decisão nasce de uma parceria entre Roger Waters e a Sony Music Entertainment.

O evento será realizado por Sean Evans, dando aos fãs a oportunidade de testemunhar o espetáculo de Waters no grande ecrã. Os bilhetes para estas sessões serão colocados à venda a partir da próxima terça-feira, 25 de abril, com a lista completa de cinemas a ser revelada também nesse dia.



A digressão “This Is Not a Drill” teve início na Altice Arena, em Lisboa, a 17 e 18 de março. Recorde o primeiro concerto em imagens: