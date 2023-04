José Cid: “De certeza que vou ver os Coldplay, mas recusei-me a ver a Madonna: é completamente ‘fake’”

A mais recente edição do podcast Posto Emissor recebeu Tozé Brito e José Cid, que juntos editaram “Tozé Cid”, álbum que reinventa canções que os juntou ao longo de mais de 50 anos de amizade e cumplicidade musical.

Não se furtando a comentar outros assuntos da atualidade musical, José Cid revelou que tenciona assistir a um dos concertos dos Coldplay no Estádio Cidade de Coimbra, no próximo mês. “De certeza que vou ver, é uma das bandas de que eu gosto, mas recusei-me a ir ver Madonna no mesmo espaço [em 2012]: é completamente ‘fake’”, justifica, dando como exemplo a canção da ‘rainha da pop’ que menos aprecia, “uma versão asquerosa”.

Ouça a resposta completa a partir da 1 hora, 3 minutos e 44 segundos: