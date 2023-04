Bárbara Tinoco escreveu novo álbum com o namorado, o russo Feodor Bivol: “Só não fazemos estrada juntos, se não já não nos podemos ver”

Nas lojas na próxima sexta-feira, 21 de abril, o novo trabalho de Bárbara Tinoco, “Bichinho”, é um “álbum de fotografias auditivas”, onde a cantora e compositora portuguesa guardou “pequenos momentos, pequenas inseguranças” e músicas que a representam, de alguém que gosta de “experimentar tudo” e arriscou “sair da caixa”. No álbum de estreia, editado em 2021, Bárbara Tinoco partilhava as páginas do diário, coisas que ia escrevendo, de si para si. Em entrevista à agência Lusa, a cantora contou que, em “Bichinho”, quis escrever sobre coisas que ainda não tinha escrito e “emoldurar. Como se fosse um álbum de fotografias auditivas, em que fui guardando pequenos momentos, pequenas inseguranças, e que tem músicas que me representam – de onde é que eu vim, quem sou hoje, o que já fui –, e depois tem as canções de amor, que são inevitáveis, porque ainda ninguém inventou uma coisa mais bonita para escrever do que o amor”, contou.

Bárbara Tinoco decidiu chamar “Bichinho” ao álbum, porque “reúne dois universos: o da tristeza e o de estar apaixonada e feliz”. Entre as dez canções incluídas no álbum, há uma para um “Querido ex-namorado” e outra, “Bichinho”, que ofereceu ao atual, o músico e compositor Feodor Bivol. A artista partilhou que os dois universos cruzam-se na palavra ‘bichinho’ por ter sido esse o nome com que batizou os três gatos que adotou quando se separou, e o nome pelo qual começou a tratar Feodor Bivol, quando começaram a viver juntos. Bárbara e Feodor compuseram o álbum “quase todo juntos”. “E ele produziu algumas faixas também. Só não fazemos estrada juntos, para não ser tudo, se não daqui a um bocado já não nos podemos ver”, disse. “Bichinho” é também “a prova” de que a cantora gosta “de experimentar tudo”, como aconteceu este ano no Festival da Canção em que apresentou pela primeira vez um tema cantado em inglês. “[Em ‘Bichinho’], explorei muitas coisas que nunca tinha feito, estou a ‘rappar’, [algo] que nunca tinha feito. Tenho as minhas músicas acústicas na mesma, que são parte da minha identidade e costumo dizer que é a minha música meio seca, mas que eu adoro e que não vão deixar de ser eu. Mas tentei sair um bocado da caixa em todos os aspetos neste disco. Na escolha dos instrumentos, na escolha das produções”, explicou.

No futuro, Bárbara Tinoco quer tentar escrever em russo, língua que começou a aprender quando começou a namorar com Feodor, que nasceu na Rússia. “Ainda não falo russo o suficiente para escrever uma canção, mas gostava imenso de um dia escrever nessa língua”, contou. Por causa de Feodor, começou “não só a aprender a língua, mas também as comidas típicas, como é que se fazem, a saber as tradições, a saber as festas, e a fazer parte da cultura. Ele aprendeu as coisas da minha família e eu aprendi as coisas da família dele”, contou. Além de compor e produzir no álbum, Feodor é também convidado enquanto cantor, que não é, na canção ‘Quero’. “Acho 'super bonito' ouvir pessoas que não são cantores a cantar melodias meio ‘lullaby’ [música de embalar]. Então pedi-lhe para cantar assim. Gosto mesmo da coisa trapalhona de uma pessoa, que não é cantor, não estar a cantar perfeitinho, mas estar a cantar de uma forma bonita, que até faz chorar”, disse, partilhando que “ninguém gostava muito dessa canção”, só mesmo ela, e por isso é a “canção egoísta” de “Bichinho”.