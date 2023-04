José Cid: “Ouvi dizer que o Trump vem aí com Bolsonaro. Oferecia-me para cantar à borla um tema meu: ‘De Ditadores Está o Cemitério Cheio’”

A mais recente edição do podcast Posto Emissor recebeu Tozé Brito e José Cid, que juntos editaram “Tozé Cid”, álbum que reinventa canções que os juntou ao longo de mais de 50 anos de amizade e cumplicidade musical.

Depois de elogios aos Coldplay e alfinetadas a Madonna (a propósito da versão que esta fez de ‘American Pie’, que segundo Cid deveria ter sido um dueto com Donald Trump), a voz de ‘Ontem, Hoje e Amanhã’, em roda livre, e a propósito do ex-Presidente dos EUA, exclama: “Ele vem aí! Com o Bolsonaro. Vêm aí os dois.” Cid refere-se ao encontro da extrema-direita mundial do qual o Chega será anfitrião em maio, e para o qual André Ventura, presidente do partido, afirma ter confirmadas presenças de Bolsonaro e Matteo Salvini (mas não Trump).

Corrosivo, Cid continua: “Eu adorava ir para lá, oferecia-me para cantar à borla nesse comício, nessa festa, um tema meu chamado ‘De Ditadores Está o Cemitério Cheio’, por exemplo. Ou deste nosso álbum [com Tozé Brito], ‘Soldados Desconhecidos’.”

Ouça a resposta completa a partir da 1 hora, 4 minutos e 50 segundos: