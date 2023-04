Björk ilumina céus do festival de Coachella com mais de 800 drones

Björk surpreendeu os espectadores do seu concerto em Coachella, este domingo, ao usar mais de 800 drones para iluminar os céus do deserto californiano.

No concerto, a artista islandesa fez-se acompanhar por uma orquestra dirigida pelo maestro Bjarni Frímann e incluiu temas como ‘Isobel’, ‘Hyperballad’ e, já no encore, ‘Pluto’. “Fossora”, o álbum editado no ano passado, foi representado pelo tema ‘Freefall’. No céu, os drones criavam efeitos luminosos de cor verde, azul e vermelha.

“Queria partilhar convosco que, esta noite, fui acompanhada por 864 drones”, escreveu mais tarde Björk no Instagram, descrevendo o espetáculo como tendo colocado ênfase na simplicidade. Quanto à inclusão de drones, destinou-se a honrar o “magnífico” festival de Coachella, numa tentativa de captar “os movimentos arquitetónicos e biológicos” do espetáculo.

Veja aqui alguns vídeos do concerto de Björk, que em setembro atua na Altice Arena, em Lisboa - e que, pouco antes do espetáculo em Coachella, decidiu cancelar a transmissão do mesmo no YouTube, à semelhança do que fez Frank Ocean.