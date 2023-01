Björk regressa a Portugal para um concerto

A Everything Is New anunciou esta segunda-feira um concerto de Björk na Altice Arena a 1 de setembro. O espetáculo está integrado na digressão Cornucopia. Os bilhetes estarão à venda a partir das 9h de 3 de fevereiro.

Os concertos desta digressão, descritos como "a colisão entre os mundos de ‘Utopia’ e ‘Fossora’, referência aos dois mais recentes álbuns da artista, contam com trabalho visual criado por Tobias Gremmler, Andy Huang, Nick Knight e M/M, e cenografia de Chiara Stephenson.

Em palco estará o septeto de flauta Viibra, “clarinetistas, harpista, percussão, eletrónica e vários instrumentos personalizados implementados no design de palco de som surround inovador” e o espetáculo contará com “uma câmara de reverberação personalizada”, numa descrição avançada pela promotora.

Preços dos bilhetes:

Plateia VIP (i) - 180€

Plateia VIP (ii) - 125€

Plateia A - 90€

Plateia B - 75€

Balcão 0 (i) - 90€

Balcão 0 (i) visibilidade reduzida - 60€

Balcão 0 (ii) - 75€

Balcão 1 (i) - 80€

Balcão 1 (i) Visibilidade reduzida - 70€

Balcão 1 (ii) - 65€

Balcão 1 (ii) Visibilidade reduzida - 55€

Balcão 2 - 40€

Balcão 2 visibilidade reduzida - 35€

Mobilidade reduzida - 52€