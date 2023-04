A digressão de reunião dos Blink-182 começou em Coachella: veja vídeos e alinhamento de um concerto emocionante

Desde 2014 que esta formação da banda não atuava ao vivo, com a sua presença em Coachella a ser anunciada poucos dias antes do início do festival. Ao todo, foram 18 as canções a fazer parte do alinhamento, entre elas velhos clássicos do pop/punk como ‘What’s My Age Again?' e ‘All The Small Things’.

Family Reunion

Anthem Part Two

The Rock Show

Man Overboard

Feeling This

Reckless Abandon

Dysentery Gary

What’s My Age Again?

Edging

Dumpweed

Aliens Exist

First Date

Don’t Leave Me

Down

Happy Holidays, You Bastard

I Miss You

All the Small Things

Dammit