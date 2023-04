Festival Coachella 2023: os horários em Portugal e como ver todos os concertos em casa

Começa esta sexta-feira a edição 2023 do Coachella Valley Music and Arts Festival, que tem lugar em Indio, no estado norte-americano da Califórnia.

Até à madrugada de segunda-feira, subirão aos seis palcos do festival nomes como Björk, Bad Bunny, Blackpink, Frank Ocean, Gorillaz, entre muitos outros. Pela primeira vez, todos os palcos terão direito a transmissão, em direto, através da internet. Será, assim, possível ver em Portugal todos os concertos, sendo que a diferença horária para o continente é de 8 horas (por exemplo: quando em Coachella forem 20h de sexta-feira, em Lisboa são 4 da manhã de sábado).

Apresentamos-lhe em seguida todos os horários dos concertos deste primeiro fim de semana (a ‘dose’ repete-se de 21 a 23 deste mês), adaptados para o fuso horário de Portugal continental (menos 1 hora nos Açores) e os canais onde poderá assistir aos espetáculos.