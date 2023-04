Céline Dion regressa depois de longa ausência: ouça aqui ‘Love Again’, a sua nova canção

Céline Dion lançou uma nova canção, ‘Love Again’.

A canção faz parte da banda-sonora do filme com o mesmo nome, e que também contará com Dion no elenco, ao lado de Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan.

‘Love Again’ marca o regresso de Céline Dion à música, meses após ter revelado sofrer de uma doença neurológica incurável, que obrigou ao cancelamento da sua nova digressão.

“Diverti-me muito a fazer este filme”, disse, em comunicado. “Contracenar ao lado destes atores maravilhosos e talentosos é um privilégio". Para além de ‘Love Again’, Dion terá quatro outras canções na banda-sonora do filme.

Ouça aqui: