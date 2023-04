Estrela da série “Zombie Detective” encontrada morta em casa

Morreu a atriz sul-coreana Jung Chae-yul, estrela da série “Zombie Detective”, disponível em Portugal na Netflix. Tinha 26 anos.

A atriz, que na série interpretava o papel de Bae Yoon-mi, foi encontrada morta em sua casa, não se sabendo para já as causas do óbito.

Para além da sua participação em 17 dos 24 episódios de “Detetive Zombie”, série que se estreou em 2020 na KBS, televisão estatal da Coreia do Sul, Jung Chae-yul fez parte do elenco de outra série dramática sul-coreana, “I Have Not Done My Best”, exibida no ano passado. Encontrava-se a rodar um filme e trabalhava também como modelo.