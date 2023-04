O regresso dos LX-90, Róisín Murphy e 2ManyDJs no festival Super Bock Super Rock

2ManyDJs, Róisín Murphy, Moullinex e GPU Panic, Chico da Tina e o regresso aos palcos dos LX-90 são algumas das confirmações desta terça-feira para o festival Super Bock Super Rock, que está de volta ao Meco nos dias 13, 14 e 15 de julho.

Completam as novidades de hoje, que encerram a programação do palco Somersby, Biia, Blond:ish, DJ Premier e Nuno Lopes. Os passes para o festival, que volta a realizar-se na Herdade do Cabeço da Flauta, estão à venda por 115 euros e os bilhetes diários custam 60 euros – a partir de 16 de abril sobrem, respetivamente, para ao 125 e os 65 euros.

Os LX-90 nasceram pelas mãos de Rui Pregal da Cunha e Paulo Pedro Gonçalves depois de uma década de Heróis do Mar, tendo marcado a música portuguesa no início dos anos 90 com o álbum “Uma Revolução Por Minuto”. A reunião, confirmada à BLITZ por Pregal da Cunha em outubro passado, inclui todos os elementos originais da banda e materializar-se-á, também, num novo single.

Consulte abaixo o cartaz do Super Bock Super Rock confirmado até ao momento.