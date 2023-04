Coldplay em Coimbra: Câmara fica responsável por substituir o relvado e reparar possíveis estragos no estádio

A Câmara de Coimbra vai ficar responsável pela substituição ou reparação do relvado do estádio após os concertos dos Coldplay, em maio, e vai isentar a promotora dos espetáculos, a Everything is New, de qualquer taxa. As obrigações estão previstas no acordo entre a promotora, município e Associação Académica de Coimbra -- Organismo Autónomo de Futebol (AAC/OAF), que foi consultado hoje pela agência Lusa e que será discutido na reunião do executivo, agendada para terça-feira. O Estádio Cidade de Coimbra, detido pelo município, mas que é gerido pela AAC/OAF, acolhe, nos dias 17, 18, 20 e 21 de maio, a banda liderada por Chris Martin, que juntará mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos.

Para além de prever um pagamento de 440 mil euros à Everything is New pela realização de quatro concertos dos Coldplay em Coimbra, o documento estabelece várias outras obrigações ao município. Entre elas, a autarquia fica responsável por substituir e ou reparar o relvado do Estádio Cidade de Coimbra, o que "inclui os sistemas de rega e sistemas de drenagem de águas", bem como outros mecanismos que possam ficar "danificados ou inutilizados" face aos concertos dos Coldplay. A autarquia terá de substituir ou reparar o relvado até 01 de agosto, num acordo em que a promotora fica responsável por outros eventuais danos no recinto, nomeadamente, na pista de atletismo do Estádio Cidade de Coimbra.