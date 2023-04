O festival de Coachella vai transmitir todos os concertos na internet

Pela primeira vez na sua história, o festival norte-americano de Coachella irá transmitir concertos, via streaming, de todos os palcos do festival.

Estes concertos poderão ser acompanhados através do canal oficial do festival no YouTube, de 14 a 16 e de 21 a 23 de abril, datas em que o Coachella se realiza.

O festival irá dividir-se entre os palcos Coachella Stage, Outdoor Theater, Sahara, Mojave, Gobi e Sonora. Também será possível aceder a uma loja virtual, acompanhar entrevistas ao vivo com os artistas e vídeos curtos feitos por estes.

Os horários do festival, que conta com Bad Bunny, BLACKPINK e Frank Ocean como cabeças de cartaz, ainda não foram divulgados.