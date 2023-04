Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Aurea: “O meu melhor amigo escrevia-me as canções desde o início, mas cantar palavras saídas do meu íntimo é diferente”

Aurea é a convidada da semana do podcast Posto Emissor. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, a artista apresenta o novo álbum, “Moods”, que, além de contar com canções escritas por David Fonseca, Tozé Brito ou Isaura, inclui um dueto de sua autoria com António Zambujo. Fala, também, sobre cantar mais em português e o novo desafio de ser mentora no programa de televisão “The Voice Kids”

Há 25 minutos