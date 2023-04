Gerard Piqué critica fãs de Shakira após ter sido assediado nas redes sociais

O ex-futebolista Gerard Piqué criticou os fãs de Shakira, após estes lhe terem deixado várias mensagens insultuosas nas redes sociais.

À conversa com Gerard Romero no podcast deste, Piqué disse estar “desiludido com a sociedade”.

“A minha ex-mulher é latino-americana. Não fazes ideia das coisas que recebi nas redes sociais, da parte dos fãs dela”, contou. “Estas pessoas não têm vida”.

O catalão garantiu, no entanto, que essas críticas tê-lo-iam afetado mais se ainda estivesse no início da sua carreira.

“Chegou a um ponto em que se tivesse deixado que aquilo me afetasse, ter-me-ia atirado de um penhasco”, desabafou. “Mas estou-me nas tintas para tudo isso. Não conheço estas pessoas. Não tem vida, porque me haveria de preocupar? Nunca as vou conhecer. É como se fossem robôs”.

Piqué, que foi acusado de trair Shakira com a sua nova namorada, Clara Chia Martí, disse ainda ter uma atitude “saudável” para com os trolls da internet. “Se te ralares com as opiniões das pessoas, morres. Eles querem que te preocupes. Quando isso acontece, eles ganham. Tens de lhes mostrar que te estás nas tintas, porque isso os enfurece”.