Faith No More lamentam morte de drag queen de São Francisco: "Perdemos um ícone"

Os Faith No More lamentaram, nas suas redes sociais, a morte de Heklina, drag queen muito popular na zona de São Francisco, nos Estados Unidos, da qual a banda é, também, natural.

“Esta segunda-feira, perdemos um ícone da comunidade de São Francisco”, escreveram os Faith No More. “Heklina, que criou e durante tantos anos geriu um espetáculo de drag, faleceu. Era uma boa amiga e uma grande apoiante dos Faith No More. Ela e a sua equipa abriram o nosso concerto, quando voltámos a juntar-nos. Genial, hilariante e única, fará muita falta”, acrescentam, despedindo-se com “muito amor”.

De verdadeiro nome Stefan Grygelko, Heklina foi encontrada morta em Londres por uma sua companheira de profissão, Peaches Christ. Tinha 55 anos e estava em Inglaterra para apresentar o espetáculo “Mommie Queerest”, uma adaptação da biopic de Joan Crawford, “Mommie Dearest”. A causa da morte não é por enquanto conhecida.