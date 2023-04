Um par de calções de cabedal usados por Freddie Mercury foram colocados à venda em leilão.

Descritos como “ousados”, o vocalista dos Queen vestiu os calções em questão durante um concerto em Birmingham, a 6 de dezembro de 1980, numa tentativa de “chocar” a audiência.

O leilão terá lugar em Newton-le-Willows, Merseyside (Inglaterra), no dia 25 de abril. O preço inicial está cifrado nas 10 mil libras (11 mil e 400 euros).

Em “Queen: As It Began”, biografia oficial da banda, a presidente do Clube de Fãs dos Queen, Jacky Gunn, escreve que esta peça “não deixava muito à imaginação, mas ninguém se queixou”.