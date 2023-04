Shakira e os filhos abandonaram Barcelona: “Obrigado a todos os que me secaram as lágrimas”

Shakira deixou a cidade de Barcelona, na companhia dos seus dois filhos.

Num comunicado partilhado com os fãs, a cantora colombiana agradeceu “a todos os que me apoiaram, me secaram as lágrimas e me inspiraram”.

“Estabeleci-me em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que procuraremos, agora, noutro canto do mundo”, escreveu. “Hoje iniciamos um novo capítulo na procura da sua felicidade”.

Shakira residiu em Barcelona durante quase dez anos, tendo-se ali estabelecido em 2013, aquando do nascimento de Milan Piqué, o seu primeiro filho com Gerard Piqué. A cantora e o futebolista anunciaram a sua separação em 2022.