Rui Moreira critica falta de apoio do Turismo de Portugal ao festival Primavera Sound Porto

O presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, criticou a falta de apoio do Turismo de Portugal ao festival Primavera Sound, cujo apoio municipal triplicou para as próximas três edições. "O Turismo de Portugal entende não apoiar o Primavera [Sound]. Tive oportunidade de falar com o presidente do Instituto do Turismo de Portugal e o presidente teve o topete de dizer que é para isso que os municípios recebem taxa turística", afirmou Rui Moreira, na sessão da Assembleia Municipal do Porto, que decorreu na segunda-feira à noite.

Na sessão, em que foi discutida a atribuição, através da empresa municipal Ágora, de um apoio no valor de 650 mil euros anual para a realização das edições de 2023, 2024 e 2025 do festival Primavera Sound, o autarca independente afirmou que, até ao momento, o Turismo de Portugal "não garantiu nenhum apoio", o que seria "razoável" que fizesse. "Da última vez que apoiaram [o festival] mandaram um cheque de 50 e tal euros", adiantou Rui Moreira, em resposta à eleita socialista Helena Maia, que sugeriu a concessão pelo município de um "miminho" aos portuenses, com descontos aos utilizadores do cartão Porto.

Criticando a falta de apoio por parte daquela entidade, mas também das empresas de publicidade a eventos realizados no Porto, comparativamente a outras regiões do país, Rui Moreira assegurou que "não ia dar com uma mão e tirar com outra". "A ideia parecia boa, mas se aumentamos o apoio de 250 para 650 mil euros, mas disséssemos que tinham de dar um desconto ao cartão Porto, subitamente o valor que estávamos a dar era um presente envenenado", referiu, sugerindo que fosse considerado um apoio adicional ao festival de 200 mil euros, através do qual seria possível atribuir descontos aos cidadãos do Porto.