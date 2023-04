Morreu Emília Veloso, mãe de Rui Veloso

No final da década de 70, Emília Veloso ficou indelevelmente ligada ao lançamento da carreira do filho, quando saiu do Porto rumo a Lisboa levando à editora Valentim de Carvalho, sem que o filho tivesse disso conhecimento, gravações de várias canções que este compôs juntamente com o letrista Carlos Tê. A demanda foi correspondida pelo interesse da editora, que meses depois lançaria o álbum “Ar de Rock”, berço de êxitos como ‘Chico Fininho’ e ‘Rapariguinha do Shopping’, iniciando-se aí o que se convencionou denominar de ‘boom’ do rock português da década de 80.