Baterista dos Slipknot estreia nova máscara em festival do Japão: veja a foto

O baterista dos Slipknot, Jay Weinberg, estreou uma nova máscara no festival Knotfest Japan, organizado pela própria banda.

Ainda que, nos Slipknot, uma mudança de máscara só aconteça quando a banda decide lançar um álbum novo, Weinberg explicou que esta sua nova máscara foi desenhada especialmente para o festival.

No Instagram, o baterista partilhou fotos do seu trabalho, realizado em parceria com o artista japonês Solid Blackline. “As formas orgânicas e fluidas dos seus desenhos evocam sensações de misticismo e beleza, contrabalançadas pela dualidade do caos e da ordem que se sente ao visitar este país maravilhoso”, escreveu.

Perante uma resposta avassaladoramente positiva dos fãs, Weinberg partilhou alguns vídeos seus, com a máscara, no Instagram. No final de junho o músico estará, com os demais Slipknot, na edição de estreia do festival Evil Live, na Altice Arena.

Veja aqui: