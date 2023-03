Loading...

Blitz Ao Vivo na Redação. Mafalda Veiga: “Sempre deve ter havido mulheres a compor, não tinham era oportunidade de fazer disso profissão”

Mafalda Veiga é a convidada do Posto Emissor desta semana. Na rubrica “Ao Vivo na Redação”, a cantora e compositora fala sobre as novas canções do disco “Geografia Particular”, que em maio apresenta ao vivo em Lisboa, e congratula-se pelo facto de haver cada vez mais mulheres a cantarem as suas próprias canções. “É extraordinário e é o normal”

Há 43 minutos