Concerto dos Slipknot interrompido depois de um fã trepar a estrutura do palco: veja os vídeos

Os Slipknot foram forçados a interromper o concerto na edição australiana do seu festival Knotfest, em Melbourne, após um fã ter trepado as colunas presas à estrutura de palco.

Um vídeo, partilhado pelo site “Consequence of Sound”, mostra o elemento do público já em cima dos aparelhos, onde permaneceu durante vários temas, até que a organização do evento interrompeu o concerto. “Quem quer que esteja em cima de uma torre de colunas precisa de descer daí, ou o concerto não continua”, ouviu-se no PA.

O vocalista Corey Taylor, mais que irritado com a interrupção, elogiou o fã: “Não consigo chatear-me com vocês, vocês são loucos”, disse. “Este é um dos meus países favoritos. Ajudaram-nos a chegar onde chegámos e nunca esquecemos isso”.

Veja o vídeo: