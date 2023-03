Há mais cinco nomes confirmados no cartaz do MEO Sudoeste, que se realiza na Zambujeira do Mar, na costa alentejana, no próximo mês de agosto.

Esta terça-feira, a promotora Música no Coração anunciou espetáculos do rapper e cantor porto-riquenho Farruko, dos brasileiros Ludmilla, Dennis e Giulia Be e dos portugueses Karetus.