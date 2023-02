Visita do Papa Francisco alterou calendário do MEO Sudoeste: “Depois da Jornada da Juventude, alguns participantes vão para o festival”

As datas do festival MEO Sudoeste, que se realiza em agosto na Zambujeira do Mar, foram este ano alteradas, face ao que seria expectável, em virtude da Jornada Mundial da Juventude, que decorrerá em Lisboa no mesmo mês. A revelação foi feita à BLITZ por Luís Montez, diretor da Música no Coração, que organiza o festival alentejano.

Falando sobre a procura de bilhetes para os festivais de verão pelos quais é responsável, o Super Bock Super Rock, marcado para o Meco em julho, e o MEO Sudoeste, Luís Montez avança: “Os dois estão a correr bem, mas o Sudoeste mais. Também é a 25.ª edição, há aqui uma mística. E nós adiantámos o festival uma semana, para não colidir com as Jornadas Mundiais da Juventude”, afirma.

“Provavelmente, depois das jornadas alguns dos [participantes] vão para o festival. São estrangeiros que vêm para aqui [Portugal], gastam o dinheiro da viagem e, já agora, aproveitam e vão a um festival. O nosso é o que está mais próximo”, acredita. “Estamos a vender muito na internet, devem ser estrangeiros.”

O MEO Sudoeste decorre de 9 a 12 de agosto (e não na primeira semana de agosto, como é habitual), na Zambujeira do Mar. Anunciados estão, por enquanto, concertos de David Guetta, Niall Horan e Ivandro. Quanto à Jornada Mundial da Juventude, tem lugar na capital de 1 a 6 de agosto.