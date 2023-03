Matt Cameron, dos Pearl Jam, diz que não é o substituto de Taylor Hawkins nos Foo Fighters

Matt Cameron reagiu aos rumores que davam conta de que iria substituir Taylor Hawkins nos Foo Fighters, na nova digressão destes.

Nas stories do Instagram, Cameron partilhou uma mensagem onde garante que estes rumores “são falsos”.

Os rumores foram iniciados pelo tabloide britânico “The Sun”, que a 16 de março publicou uma notícia alegando que o baterista se iria juntar aos Foo Fighters.

Cameron, há muito o dono das baquetas nos Pearl Jam, já tocou no passado com os Foo Fighters. Em setembro de 2022, num concerto de homenagem a Taylor Hawkins, interpretou ‘Low’ com os demais elementos do grupo.