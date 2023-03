Kanye West diz que o papel de Jonah Hill em “Agentes Secundários” o fez “gostar de judeus outra vez”

Kanye West regressou às redes sociais, para fazer uma espécie de mea culpa após ter passado meses a proferir declarações antissemitas e a elogiar Hitler.

O músico publicou, no Instagram, um elogio à prestação do ator Jonah Hill no filme “Agentes Secundários” ("21 Jump Street"), de 2012, que segundo Kanye o fez “gostar de judeus outra vez”.

“Ninguém deveria direcionar o ódio que sente por um ou dois indivíduos para milhões de pessoas inocentes. Nenhum cristão pode ser antissemita sabendo que Jesus era judeu”, escreveu.

Veja a publicação: