Bailes, paternidade e “marchar para a alegria”: Pedro Mafama levou-nos ao estúdio para ouvir o novo álbum

Quando há dois anos, em plena emergência pandémica, Pedro Mafama mostrou ao mundo “Por Este Rio Abaixo”, o seu primeiro álbum, já não era propriamente um desconhecido. Canções como ‘Jazigo’, ‘Lacrau’ ou ‘Arder Contigo’ tinham-no levado aos palcos dos festivais e o burburinho criado em seu redor precipitou a estreia no formato longa-duração num momento em que os concertos ainda tinham regras muito estritas devido à pandemia. O músico lisboeta prepara-se, agora, para editar “Estava No Abismo Mas Dei Um Passo em Frente”, um novo disco que parece estar nos antípodas do anterior. Tendo em consideração o que a BLITZ ouviu a convite do artista, em primeira-mão e ainda “em construção”, nos estúdios Namouche, em Lisboa, as novas canções refletem uma faceta menos ensimesmada e têm, segundo o próprio, a alegria como força motriz. Com edição prevista para maio próximo, o disco reúne música de baile, rumbas portuguesas e marchas numa mistura que poderá surpreender quem estiver menos atento à vontade que sempre demonstrou de fazer cruzamentos de coisas que, à partida, parecem não encaixar bem.

“Vou mostrar-vos a ‘Estrada’, que é uma rumba portuguesa com cante alentejano”, disse-nos, antes de carregar no botão de ‘play’ da mesa de mistura que, ao longo da hora e meia anterior tinha servido para captar aquilo que dois coros de amigos – um feminino, composto por três elementos da Marcha de Alfama, outro masculino – lhe ofereceram, de forma descontraída. “Quando percebi que estas duas coisas encaixavam, pensei ‘é mesmo isto’. A guitarra é dos ‘Ciganos d’Ouro’. Tem sido fixe gravar instrumentos, vida e pessoas, sair da caixinha do computador”, confessa. Além de ‘Estrada’, e antes de nos sentarmos para falar de forma mais aprofundada sobre o álbum, mostra-nos ‘Santo’ (“uma das últimas que fizemos, ainda está meio crua”), ‘O Preço Certo’ e ‘Vais a Ver’, que inclui os versos: “Quero-te-dar, quero-te dar, quero-te dar a mão e nunca mais largar / Seja na frente, seja por trás, que eles falem mal de nós nunca vamos ligar” – “Andava à procura de pisar um bocadinho a linha. No início, pensei ‘não, não me vou meter nos trocadilhos’, mas sabe bem, também. E acho que arranjei uma boa forma. É o maroto e o querido”.