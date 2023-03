The Chemical Brothers confirmados no North Music Festival

Os Chemical Brothers são a mais recente confirmação para o cartaz do North Music Festival, que se realiza de 26 a 28 de maio na Alfândega do Porto.

A dupla britânica irá atuar no primeiro dia do festival, com o estatuto de cabeça de cartaz, depois de, no ano passado, ter marcado presença no MEO Kalorama. Os Chemical Brothers juntam-se, assim, aos anteriormente confirmados Ivete Sangalo e Robbie Williams.

Para além destes, foram ainda confirmados no North Music Festival concertos de Ana Castela, Gustavo Mioto, The Black Mamba, Tiago Nacarato, Pedro Abrunhosa, Shaka Lion e Yen Sung.

Com o anúncio do último cabeça de cartaz, o North Music Festival disponibilizou, também, um passe de três dias para venda, pelo preço de 145 euros. O bilhete diário para o dia 26 de maio custa 55 euros.