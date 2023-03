Siouxsie Sioux no festival MEO Kalorama, em Lisboa: há mais de 40 novidades no cartaz

O MEO Kalorama anunciou esta quarta-feira mais de 40 novos nomes, entre os quais a cantora inglesa Siouxsie Sioux, voz dos seminais Siouxsie and The Banshees (e capa da primeira edição do jornal BLITZ, em 1984), que regressa a Portugal vinte e quatro anos depois de concertos com os Creatures nos Coliseus de Lisboa e Porto.

Dos novos nomes em cartaz na segunda edição do festival lisboeta fazem também parte os Yeah Yeah Yeahs que em 2022 voltaram com “Cool It Down”, primeiro álbum desde 2013; o mago da eletrónica Aphex Twin; o indie pop dos escoceses Belle & Sebastian; o rap do inglês Slowthai; Arca, uma das artistas mais disruptivas da música da última década; a pop eletrónica dos M83 e Junior Boys; um contingente lusófono que inclui Pongo, Rita Vian, Selma Uamusse ou Scúru Fitchádu

Arcade Fire e Florence and the Machine são os cabeças de cartaz já anunciados, estando prometido para breve a divulgação do terceiro e de mais artistas, bem como o projeto de Arte, que em 2023 terá mais artistas e instalações.

O festival irá contar com cinco palcos, entre os quais o novo “Panorama”, dedicado em exclusivo à música eletrónica, aberto desde a abertura das portas até ao encerramento do recinto: Ben Ufo, Bundino, Call Super B2B Anz, Phoebe, John Talabot, Gazzy, Dinamarca, Moxie, Peach, Nicolas Lutz, Tijana e Violet vão lá atuar.