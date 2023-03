Liam Gallagher garante que a reunião dos Oasis vai mesmo acontecer

Liam Gallagher voltou a afirmar que a reunião dos Oasis irá mesmo acontecer.

No Twitter, em resposta a um fã que o questionou sobre as hipóteses do grupo regressar ao ativo, Liam limitou-se a responder: “vai acontecer”.

Os Oasis terminaram em 2009, após uma altercação entre Noel e Liam Gallagher, nos bastidores de um concerto em Paris. Desde então que todos os anos se discute a possibilidade de uma reunião.

Noel sempre negou que isso pudesse vir a acontecer mas, recentemente, mostrou-se mais aberto à ideia: “nunca digam nunca”. O guitarrista afirmou ainda que a sua relação com o irmão melhorou muito ao longo do último ano.