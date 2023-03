A opinião de Tom Morello dos Rage Against the Machine sobre Meg White: “Uma das maiores bateristas da história do rock n' roll”

Tom Morello, guitarrista dos Rage Against the Machine, juntou a sua ao coro de vozes que, nos últimos dias, têm defendido Meg White das críticas de que foi alvo.

A ex-baterista dos White Stripes, recorde-se, esteve no epicentro de uma enorme discussão no Twitter, depois de o jornalista Lachlan Markay ter escrito que “a maior tragédia dos White Stripes é que teriam sido gigantes, com um baterista decente”. “A Meg White era terrível e nenhuma banda se torna melhor por ter uma secção de percussão horrorosa”, acrescentou, para - face às reações de indignação - rapidamente ter pedido desculpa.

Para Morello, que se pronunciou sobre o tema no Instagram, Meg White é “uma das maiores bateristas da história do rock n' roll”. “Nem há discussão possível”, escreveu.“O número de bateristas que são imediatamente reconhecíveis conta-se pelos dedos de uma mão. E ela está nessa lista. Tem estilo, tem atitude, tem personalidade, tem bom gosto, tem uma fixeza que bate recordes". “É uma força da natureza, e os discos dela serão sempre lições sobre como fazermos as coisas à nossa maneira enquanto ‘rockamos’ o planeta”, rematou. ”E o Jack White sabe-o. Respeitem-na".

Jack White, ex-colega e ex-marido de Meg, já a tinha defendido com um poema. E Karen Elson, que também foi casada com Jack, instou Lachlan Markay a tirar “o nome da ex-mulher do meu ex-marido da tua boca”.