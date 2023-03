Karen Elson defende Meg White, dos White Stripes: “Tira o nome da ex-mulher do meu ex-marido da tua boca”

A cantora e compositora Karen Elson, ex-mulher de Jack White, defendeu Meg White após a baterista dos White Stripes ter sido alvo de críticas, nas redes sociais.

No Twitter, o jornalista Lachlan Markay deu início a uma “guerra” de palavras após ter escrito que “a maior tragédia dos White Stripes é que teriam sido gigantes, com um baterista decente”. “A Meg White era terrível e nenhuma banda se torna melhor por ter uma secção de percussão horrorosa”, pôde ler-se.

Elson apressou-se a defender a baterista, também ela ex-mulher de Jack White. “Não só ela é fantástica como o Jack disse que os White Stripes não seriam nada sem ela. Tira o nome da ex-mulher do meu ex-marido da tua boca”, comentou.

Questlove, baterista dos Roots, também se juntou à discussão: “O que há de errado na música é que as pessoas a matam, como um filtro do Instagram; tentam alcançar um nível de perfeição musical que não serve nem a canção nem a própria música”. E Geoff Barrow, dos Portishead, salientou que Markey “se iria arrepender do seu tweet”.

O jornalista já apagou a publicação, pedindo desculpas pelas suas palavras. “Fui horrível. Adoro os White Stripes, incluindo a percussão. Peço imensas desculpas à Meg White e às mulheres na indústria, que estão constantemente a ser alvo deste tipo de situações”, disse.