Roger Waters partilha vídeos dos concertos na Altice Arena: “Lisboa, obrigado por dois espetáculos espantosos”

Roger Waters deu este sábado o segundo concerto em Lisboa. Os dois espetáculos do ex-Pink Floyd em Portugal deram início à manga europeia da digressão “This Is Not a Drill”, anunciada como “a primeira tournée de despedida” do músico inglês de 79 anos.

Nas redes sociais, Waters partilhou dois vídeos alusivos aos espetáculo na Altice Arena. O primeiro, publicado no sábado, mostra o ‘grand finale’ do espetáculo de sexta-feira, a que a BLITZ assistiu, com Waters acompanhado dos vários músicos e o ‘bruá’ da sala no aplauso final. O segundo, publicado na madrugada de domingo, regista, em 33 segundos, a entrada do público na Altice Arena (presumivelmente no segundo espetáculo) até a sala ficar repleta.