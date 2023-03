Tudo é mais fácil para os Pearl Jam do que para as mulheres na música: o ensaio de Courtney Love no “The Guardian”

Courtney Love escreveu um longo ensaio no jornal britânico “The Guardian” sobre a forma desigual como as mulheres são encaradas no mundo da música, especialmente as que se dedicam ao rock, mas não só. O texto surge a propósito do diminuto número de mulheres que entraram para o Rock and Roll Hall of Fame ao longo dos anos, quando comparando com o número de homens.

Não poupando nas críticas ao Hall of Fame, a artista norte-americana chega mesmo a citar os Pearl Jam para fazer uma comparação: “A barra está visivelmente mais baixa para os homens saltarem por cima dela (ou deslizarem por baixo). O Rock Hall reconheceu os Pearl Jam uns quatro segundos depois de eles se tornarem elegíveis – por outro lado, a Chaka Khan, elegível desde 2003, vai definhando com sete nomeações”.