Courtney Love partilha conversa privada com Dave Grohl e exige mais mulheres no Rock And Roll Hall Of Fame

Courtney Love divulgou, nas redes sociais, uma mensagem privada que enviou a Dave Grohl como forma de exigir mais representatividade feminina no Rock And Roll Hall Of Fame.

Antes, Love tinha partilhado um artigo da jornalista Jessica Hopper, no qual se pode ler que dos 719 músicos que foram homenageados pelo Rock And Roll Hall Of Fame apenas 61 são mulheres.

No Twitter, Love afirmou que Hopper “fez as contas” e acrescentou uma mensagem enviada a Dave Grohl, na qual lhe diz para “guardar os lugares da Tina Turner e da Carole King, que estão elegíveis há 30 anos”.

Grohl já foi distinguido duas vezes pelo Rock And Roll Hall Of Fame, primeiro com os Nirvana, em 2014, e depois com os Foo Fighters, em 2021.