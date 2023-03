Roger Waters partilha vídeo da chegada a Lisboa

Roger Waters começa esta sexta-feira na Altice Arena, em Lisboa, a manga europeia da digressão “This Is Not a Drill”, anunciada espirituosamente como “a primeira tour de despedida” do ex-Pink Floyd. A ‘dose’ repete-se no sábado, com um segundo concerto na maior sala do país, sendo que os dois espetáculos se encontram esgotados.

Nas redes sociais, o músico partilhou um vídeo que ilustra a chegada à Altice Arena. Começando com imagens de locais bem conhecidos da capital, como o Terreiro do Paço ou a baixa lisboeta, o clip de dois minutos parte depois para a chegada à Altice Arena, onde se pode ver o músico em ensaios e em contacto com os seus músicos. Recorde-se que o último concerto de Waters foi em outubro do ano passado na Cidade do México.