Roger Waters já está em Portugal: a vida recente de um homem com um gatilho na boca e um alvo na testa

Debaixo do fogo da II Guerra Mundial, perdeu o pai. As artes do combate nunca lhe falharam desde então, num misto de autodefesa, inconformismo e sede de ataque. Apontou armas ao nazismo, sobretudo, a totalitarismos (contradições incluídas) aos muros que tornam incapacitante a autodeterminação do indivíduo e dos povos. Fê-lo em forma de canções-manifesto, mas também através das numerosas tomadas de posição públicas, tão diversas e aguerridas como controversas e conflituosas. Chega a Portugal para dois concertos na maior sala do país: sexta e sábado, a lisboeta Altice Arena recebe as primeiras datas da fase europeia da digressão “This Is Not a Drill”, anunciada de forma irónica como “a primeira digressão de despedida” do fundador dos Pink Floyd. O inglês de 79 anos já está em Portugal, como documentou o próprio em vídeos no Twitter, rede social onde a sua pequena resenha biográfica reza assim: “músico de rock inglês, singer-songriter & compositor, Mais conhecido como baixista, covocalista, letrista e principal compositor da banda de rock Pink Floyd”. Há dúvidas?