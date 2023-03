Roger Waters faz apelo a Joe Biden a partir da varanda do hotel em Lisboa

Roger Waters publicou um vídeo no Instagram a poucas horas do primeiro concerto da digressão “This Is Not a Drill”, que tem lugar esta noite na Altice Arena, em Lisboa.

Gravando-se a si próprio a partir da varanda do hotel onde está alojado durante os dias que passa em Lisboa, o ex-Pink Floyd começou por mostrar a paisagem circundante, no centro de Lisboa ("Olhem para isto, tão bonito"), para rapidamente explicar o motivo da sua intervenção: pedir a Joe Biden, presidente dos EUA, a libertação do empresário colombiano Alex Saab, que Waters denomina de “diplomata da Venezuela”, devido à alegada ligação deste a Nicolás Maduro, presidente da República Bolivariana da Venezuela.

“Alex Saab, diplomata da Venezuela preso na Flórida: não estão a deixá-lo ver o seu próprio médico, não o deixam ver a mulher e os filhos, nada, porque estão a assassiná-lo. Leiam sobre isso”, afirma Waters, em tom grave, dirigindo-se ao presidente norte-americano.

“Toda a gente sabe que estás a assassinar o Alex Saab, o diplomata venezuelano. Ele está gravemente doente, precisa de cuidados médicos, por isso parem com isto. Libertem-no já”, acrescenta, fazendo também alusão a Julian Assange. “Deixem-no ir para casa. Que raio se passa contigo?”, termina.