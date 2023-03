Roger Waters em Lisboa: como vão ser os dois concertos na Altice Arena

Roger Waters dá esta sexta-feira o primeiro de dois concertos na Altice Arena, em Lisboa. Hoje e amanhã, o veterano dos Pink Floyd traz até Portugal a “This Is Not a Drill Tour”, uma digressão que, nas palavras do próprio, é “uma inovadora e cinematográfica extravagância rock and roll e uma incrível indireta à distopia corporativa na qual todos lutamos para sobreviver”.

Naquela que, com alguma ironia, apresenta como a sua primeira “farewell tour”, ou seja, a sua primeira digressão de despedida, o músico de 79 anos promete oferecer duas dúzias de temas, incluindo - mais uma vez nas suas palavras - numerosas “várias canções da era dourada dos Pink Floyd”, a histórica banda da qual, recentemente, insinuou ser o único verdadeiro artista.