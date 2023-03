Ana Moura corre à frente nos Prémios Play 2023: veja a lista completa dos nomeados

Rita Carmo

Foram conhecidas esta quarta-feira as nomeações para os Prémios Play, promovidos pela Audiogest e pela GDA e dedicados à música portuguesa. Ana Moura, autora do álbum pela BLITZ considerado o melhor nacional de 2022, é a artista com mais nomeações. A cerimónia tem lugar a 20 de abril, no Coliseu dos Recreios

