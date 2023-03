Rosalía vai lançar um novo disco com o namorado

Rosalía vai lançar um EP de três temas em conjunto com o seu namorado, o também músico Rauw Alejandro.

O disco tem por título “RR”, é lançado na próxima sexta-feira, 24 de março, e inclui três temas: ‘Beso’, ‘Vampiros’ e ‘Promessa’.

Nascido em Porto Rico há 30 anos, Rauw Alejandro é conhecido como “rei do reggaeton moderno”. No seu primeiro álbum, “Afrodisíaco”, de 2020, colaborou com Rosalía, com quem começou a namorar no ano seguinte. Lançado em 2022, “Saturno” é o mais recente trabalho do porto-riquenho.