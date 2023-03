Mira Sorvino “chocada” com ausência do pai, Paul Sorvino, do segmento “in memoriam” dos Óscares

“Estou incrivelmente chocada e magoada com o facto de a contribuição duradoura, insubstituível e grandiosa do meu pai ao mundo do cinema ter sido desprezada por quem quer que tenha feito aquela lista”, pode ler-se.

Nas redes sociais, Mira partilhou um vídeo do momento em que venceu o Óscar para Melhor Atriz Secundária, em 1995, que mostra Paul Sorvino a chorar. Após a cerimónia, Mira editou a legenda do vídeo, deixando críticas à Academia.

A atriz Mira Sorvino lamentou a ausência do seu pai, Paul Sorvino, do segmento “in memoriam” dos Óscares.

A atriz voltaria à carga, no Twitter, escrevendo que “os Óscares esqueceram-se de Paul Sorvino, mas nós não”.

Conhecido pelo seu papel em “Goodfellas”, Paul Sorvino faleceu em julho passado, aos 83 anos. O ator não foi o único a ficar de fora do segmento: Charlbi Dean, uma das estrelas de “Triangle Of Sadness”, também ficou de fora, assim como Anne Heche, que só foi incluída no segmento no website dos Óscares.